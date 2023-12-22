Потап розчулив історією знайомства з бійцем після протезування й присвятив йому пісню

Сьогодні, 22 грудня, репер та продюсер Потап і співак дядя Вадя випустили зворушливий трек "Дощ" і розповіли, що їх надихнуло на його написання.

Дядя Вадя

З початку війни реп-виконавець проводить благодійні концерти за кордоном на підтримку України. Так, один з них відбувся у Чикаго. Благодійний вечір був присвячений збору коштів на протезування військових. За підтримки Генерального Консульства України в Чикаго та деяких благодійних фондів артистам вдалось зібрати близько 19 млн грн.

Повертаючись з Чикаго в літаку, Потап познайомився з бійцем, який вже пройшов етап протезування і прямував до своїх близьких. Між ними зав'язалася розмова. І захисник зізнався реперу, що попри травму, він планує повертатися до війська. Саме це знаменитість разом з колегою вирішив взяти за основу треку "Дощ".

"Ми розговорились з цим хлопцем, він розказав мені, що по поверненню додому, незважаючи на протез і травму, він планує повертатись у стрій. Ця його безстрашність, жага бути на передовій зі своїми хлопцями, продовжувати захищати країну неймовірно надихнули мене. Після цієї зустрічі я і написав пісню "Дощ", вона про цього військового, а також про наших захисників, які пройшли складний процес протезування", - розповів Потап.

Нагадаємо, нещодавно репер Потап показав, як минулоріч збирав гроші на ЗСУ в Іспанії. Виконавець з паралізованим обличчям провів благодійний концерт в Мадриді й шокував своїм фото.

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