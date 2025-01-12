Потап розкрив, чим зараз займається за кордоном і який новий проєкт готує

Український репер та продюсер Потап вперше за тривалий час вийшов на зв'язок до фанів і розповів про свою закордонну кар'єру.

У своєму фотоблогу скандальна зірка повідомив, що активно розвиває свою творчість за кордоном. І врешті, оголосив, що навесні поїде у тур Америкою та відвідає чотири найпопулярніших міста. Цікаво, що Потап до репертуару шоу відніс композиції таких колишніх гуртів, як "Потап і Настя", "Время и стекло" та Mozgi.

До того ж продюсер анонсував новий проєкт. Потап розкрив, що тривалий час за кордоном працював над новим сценічним артистом SLAVIC BALAGAN. Щоправда, в подробиці вдаватися не став.

Потап про кар'єру за кордоном / Фото: instagram.com/realpotap

"Привіт, США! Як справи? Це твій Потап! Ми їдемо до вас з туром найкращих хітів! Найкращі пісні від " Потап і Настя", "Время и стекло", Mozgi та супер амбітного нового проєкту SLAVIC BALAGAN", - сказав репер.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Як відомо, Потап покинув Україну ще до війни та час від часу казав, що активно розвиває українську культуру за кордоном. Лише інколи шоумен влаштовував благодійні концерти для збору коштів для Батьківщини, яка потерпає від ворожих атак. І цього разу в афіші повідомляється, що частина коштів спрямується Global Aid Foundation, яка допомагає українцям під час війни.

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