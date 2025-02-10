Потап розкрив, яким бачить закінчення війни в Україні: "Хотілося б, щоб Росія виконала три пункти"

Репер та продюсер Потап, який раніше розповідав про шлюб з Каменських, заговорив за своє майбутнє в Україні.

Так, продюсер зізнається, що дуже вірить у світле українське майбутнє. Тому без вагань повернеться, бо вважає, що тут "буде корисним". Але лише тоді, коли війна закінчиться на "справедливих умовах". А зі свого боку каже, що зараз за кордоном працює на благо батьківщини. Тим не менш, все інтерв'ю Потап висловлювався російською для відповідної аудиторії.

"Бачу майбутнє України дуже світлим та мирним. Я хочу, щоб це була сильна, щаслива й мирна країна. І я себе бачу в ній. Звичайно, я докладу всіх своїх зусиль для того, щоб такою країну зробити. Я так відчуваю. Я дуже хочу, щоб був справедливим світ. В Україні мої родичі, моя дитина навчається – це для мене дуже важливо. Все, що я зараз роблю за кордоном – я це роблю для України. Я об'єднаю всіх можливих професіоналів, щоб побудувати щось. Ми точно будемо корисними, коли справедливо закінчиться війна", - зазначив Потап в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

Потап

Водночас зірка взявся роздумувати, яким бачить закінчення війни в Україні. На його думку, задля миру держава-терористка має визнати свою провину, віддати окуповані території та сплачувати українцям репарації. Хоча додає, що зараз такий сценарій майже неможливий.

"Мені б дуже хотілося, щоб Росія виконала три пункти стосовно України. Перше – визнала свою провину, а краще покаялася. Друге – повернула всі території України та третє – дуже довго виплачувала репарації. І може тоді після тривалих років це буде нормальне сусідство. Але не братська дружба! Про це й мови не може бути. Але поки я не бачу передумов навіть для виконання першого пункту. На жаль", - пояснив продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Потап розповів про секс-пропозиції його дружині Насті Каменських з боку невідомих чоловіків та які коштовні подарунки вони пропонували співачці за ніч.

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