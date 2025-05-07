Потап розкрив, яку пораду отримав від Пугачової, коли йому зірвало дах від слави: "Запам'ятав це"

Потап, Алла Пугачова

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Український репер та продюсер Потап розповів, яку настанову йому дала російська співачка Алла Пугачова.

Шоумен пригадав себе на піку популярності. За словами Потапа, свого часу він надто зарозумівся та зверхньо ставився навіть до найближчого оточення. Але продюсер зізнається, що прийшов до тями після розмови з Пугачовою та Лаймою Вайкуле. Зокрема, вони порадили йому пізнати справжнього себе та зі збільшенням впізнаваності навпаки ставати ще ближчим до своїх прихильників.

"Як би ти високо не піднімався, треба заземлятись. Колись мене Лайма Вайкуле та Алла Пугачова вчили: "Льошо, послухай, це шлях до самого себе, розберись у собі. Чим ти крутіший, тим ближче до людей маєш бути". Я це запам'ятав. І зазвичай усі, хто мене не знає – це розумні люди, у коментарях – усі мене хейтять. А хто познайомився ближче, то кажуть: "Який прикольний чувак", — Потап в інтерв'ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

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Потап

Також продюсер пригадав, як ставився до друзів під час свого періоду шаленого успіху: "Я мав період, коли зірвало дах. І раніше тобі допомагали люди, які поруч, справжні друзі, а тепер кажуть: "Ти д*вб*й*б, придурок, ти став неможливим". А я спочатку говорив: "Ні, це вони недоумки, я манімейкер, суперхіти". А потім приходиш до них і кажеш: "Вибачте, тоді я не зрозумів, а зараз зрозумів".

Нагадаємо, нещодавно Потап розсекретив, де живе з Настею Каменських під час війни.