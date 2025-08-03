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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
411
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2 хв

Потап розкрив правду про розлучення з Горовою та у яких стосунках вони зараз: "Я був дурнем"

Скандальний продюсер назвав причину розриву шлюбу з бізнесвумен.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Горова, Потап

Ірина Горова, Потап

Скандальний український продюсер та репер Потап розкрив подробиці розлучення зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою.

Артист не став вдаватися в подробиці, але все ж пригадав той болісний період розриву першого шлюбу. В інтерв’ю Тетяні Лазарєвій зізнався, що бере провину на себе. Але, за словами Потапа, попри розставання, він і Горова зуміли зберегти повагу одне до одного, адже їх об'єднує син-підліток Андрій. Тож зараз екси регулярно спілкуються щодо його виховання та водночас ведення бізнесів.

"У нас два сильні характери. І у нас все вдалося: чудові спільні десять років. Найголовніше, що у нас вийшло — це дитина. Між нами збереглися прекрасні стосунки. Ми зараз спілкуємося, маємо побачитися, ділимося плітками, досвідом, як працює компанія. На той момент уже прийшов час розлучитися. Мені здається, ми зробили в цій парі все, що могли. І щоб Ірі було приємно, скажу — я був дурнем. Це моя провина. Мені було страшно. Це було довге розлучення. Спершу я не вірив", — зізнався виконавець.

Ірина Горова з сином, Потап

Ірина Горова з сином, Потап

Нині Потап щасливий у шлюбі зі співачкою Настею Каменських. Він підкреслив, що обидві жінки — і Горова, і Каменських — відіграли велику роль у його житті. Тож кожну з них він глибоко поважає.

"Але життя подарувало мені другу дружину. Це жінки мого життя. Вони відіграли велику роль у моєму становленні. До Іри — повага й шана. Найважливіше, що ми змогли зберегти нормальні людські стосунки",  — додав скандальний репер.

Зазначимо, під час війни Потап проживає за кордоном. Там він виступає з російськомовними хітами, роздає інтерв'ю росіянам, серед яких не лише Лазарєва, але й Дудь. Ба більше, свого часу його навіть заскочили за розвагами з росіянами в одній компанії. Тим не менш, продюсер продовжує вважати себе патріотом та тижнем раніше заговорив про своє повернення до Києва.

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