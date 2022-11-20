Потап розплакався просто у прямому ефірі "Голосу країни-12"

Після команди зіркової тренерки Наді Дорофєєвої на сцену вийшли учасники, наставником яких став Потап.

Виступ одного з підопічних просто довів ПТП до сліз. Диякон Василь Палюх виконав пісню Тараса Петриненка – "Зорепадом летять роки". Зірковий наставник був настільки розчулений, що не зміг стримати сліз та заплакав.

Потап

"Що тут скажеш, я розплакався. Лише пісня нас вилікує. Я знаю, скільки ти робиш для України, але найголовніше, що ти тут і ти лікуєш наші душі і серця. Дякую тобі за це", - прокоментував виступ учасника Потап.

Зазначимо, незабаром стане відомо, хто з команди Потапа потрапить у другий етап суперфіналу "Голосу країни-12" та боротиметься за перемогу.

Тим часом команда Наді Дорофєєвої вже виступила. До другого етапу потрапив захисник України – Давид Маскиса.

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