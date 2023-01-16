Потап розповів подробиці загибелі під Бахмутом режисера Олега Бобало: "Відбив три страшні атаки"

Український репер, шоумен та продюсер Потап розповів подробиці загибелі його приятеля, режисера Олега Бобало.

Захисника не стало 20 грудня. Як в Instagram розповів Потап, Бобало на фронті був артилеристом. Утім, він погодився піти у бій проти "вагнерівців" піхотинцем, адже не вистачало людей, а побратимів потрібно було рятувати. Олегу вдалося відбити три страшні атаки. Утім, режисер отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісне з життям.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

"Кліщіївка… Дев'ять кілометрів від Бахмута. Він міг не йти, а лишитись на базі… Він був артилеристом, але добровільно пішов піхотинцем, бо не вистачало людей, а треба було рятувати хлопців… Він відбив три страшні атаки не чмобіків та зеків, а професійних вбивць – вагнерівців… Він вистояв у цій битві… Він врятував життя, вже й не знаю скільком, нашим хлопцям… Але на горі вирішили, що там він буде більш потрібний… Осколкове поранення несумісне з життям…", - написав Потап.

Репер також додав, що Бобало не припиняв займатися зніманнями навіть на фронті. Тож репер опублікував фрагмент кінопраці режисера.

"Олег Бобало не був військовим, він був режисером (таким позивним і нагородили його побратими). Знімав кіно, кліпи, рекламу, але після 24-го лютого спочатку записався у ТрО, а згодом вступив до лав ЗСУ. І навіть там він не припинив займатися своєю улюбленою справою – знімати історії. Так вийшло, що це його остання робота", - додав Потап.

Нагадаємо, Олега Бобало не стало 20 грудня. Режисер загинув під Бахмутом, коли героїчно захищав країну від окупаційних військ.

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