Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Потап розповів подробиці загибелі під Бахмутом режисера Олега Бобало: "Відбив три страшні атаки"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1459
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потап розповів подробиці загибелі під Бахмутом режисера Олега Бобало: "Відбив три страшні атаки"

Олег Бобало, Потап

Музикант розповів, як режисер героїчно захищав країну від окупантів.

Український репер, шоумен та продюсер Потап розповів подробиці загибелі його приятеля, режисера Олега Бобало.

Захисника не стало 20 грудня. Як в Instagram розповів Потап, Бобало на фронті був артилеристом. Утім, він погодився піти у бій проти "вагнерівців" піхотинцем, адже не вистачало людей, а побратимів потрібно було рятувати. Олегу вдалося відбити три страшні атаки.  Утім, режисер отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісне з життям.

Олег Бобало / © facebook.com/oleg.bobalo
Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

"Кліщіївка… Дев'ять кілометрів від Бахмута. Він міг не йти, а лишитись на базі… Він був артилеристом, але добровільно пішов піхотинцем, бо не вистачало людей, а треба було рятувати хлопців… Він відбив три страшні атаки не чмобіків та зеків, а професійних вбивць – вагнерівців… Він вистояв у цій битві… Він врятував життя, вже й не знаю скільком, нашим хлопцям… Але на горі вирішили, що там він буде більш потрібний… Осколкове поранення несумісне з життям…", - написав Потап.

Репер також додав, що Бобало не припиняв займатися зніманнями навіть на фронті. Тож репер опублікував фрагмент кінопраці режисера.

"Олег Бобало не був військовим, він був режисером (таким позивним і нагородили його побратими). Знімав кіно, кліпи, рекламу, але після 24-го лютого спочатку записався у ТрО, а згодом вступив до лав ЗСУ. І навіть там він не припинив займатися своєю улюбленою справою – знімати історії. Так вийшло, що це його остання робота", - додав Потап.

Нагадаємо, Олега Бобало не стало 20 грудня. Режисер загинув під Бахмутом, коли героїчно захищав країну від окупаційних військ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1459
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація