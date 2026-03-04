Потап розсекретив їхні з Настею Каменських заробітки за кордоном

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Реклама

Український репер і продюсер Потап поділився деталями свого життя за межами країни та відверто розповів про фінансову сторону міжнародних проєктів. За його словами, нині він почувається цілком впевнено, адже концерти та колаборації за кордоном приносять значні доходи.

У інтерв’ю Вадиму Бухкалову артист зазначив, що робота за кордоном для нього не новинка — ще до початку війни він активно гастролював та працював із іноземними партнерами.

Проте зауважує, що хоча Київ залишається його домом, конкретних планів щодо повернення поки що немає.

Реклама

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Нині сім’я часто змінює місце проживання: орендують будинок у Барселоні приблизно за 5,5 тисяч євро на місяць, а також квартиру в Маямі — близько 4,5 тисяч доларів. Окрім цього, Потап утримує офіс у Дубаї, який обходиться йому в 12 тисяч доларів на рік. США особливо приваблюють подружжя, адже Настя Каменських активно працює над іспаномовним напрямом та виступає перед новою аудиторією.

Що стосується заробітків, Потап розповів, що його проєкт «Slavic Balagan» 2025 року приніс понад мільйон доларів. Виступ артиста на одному заході стартує від 25 тисяч євро, а гонорар Насті Каменських приблизно на тому ж рівні, хоча остаточна сума залежить від формату події та країни. Якщо виступ передбачає перельоти чи складну логістику, гонорар може сягати 40 тисяч євро.

Потап

Спільні виступи Потапа та Каменських, за його словами, коштують значно дорожче — від 100 тисяч євро. За інформацією музиканта, такі замовлення надходять навіть із Таїланду, а вже обговорюється можливий концерт дуету 2027 року.

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни Потап неодноразово опинявся в центрі критики. Найбільше громадськість обурює його життя за кордоном та відсутність чітких планів повернення до України. До того ж, його ім’я фігурувало в низці інших скандальних ситуацій: відпочинок у Дубаї разом із росіянами, участь у концерті в Німеччині в рамках «російського ретро» та інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю.

Реклама

Нагадаємо, Ані Лорак відзначилась цинічною заявою. Артистка-зрадниця віддячила путіністу за свій тріумф на «Євробаченні» від України.