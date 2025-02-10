Потап розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям під час війни і назвав діагноз

Продюсер та репер Потап, який прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських, розповів, як під час повномасштабної війни в нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

У перші місяці російського вторгнення на українські землі виконавець занедужав. В артиста були симптоми, що схожі на інсульт. Однак згодом виявилося, що у Потапа був синдром Рамзі-Ганта, що уражає трійчастий нерв. Проблеми зі здоров'ям у співака виникли на тлі отиту, який дав ускладнення. У Потапа паралізувало половину обличчя.

"У мене був синдром, як виявилося потім, Рамзі-Ганта. Це такий синдром, що уражає трійчастий нерв. У мене був отит, і після нього він дав ускладнення на лицевий нерв, він трійчастий, такі три гілочки, і вони повністю відключилися. Неможливо спати, їсти, але воно не болить, тобто просто відключається, не працює. Дуже схоже на інсульт, але, дякувати Богу, не він", — розповів виконавець в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Врешті, через два місяці Потап одужав. Виконавець лікувався в Іспанії. Місцеві лікарі призначили йому терапію та курс стероїдів. За словами артиста, аби вилікуватися, йому довелося повністю змінити життя.

"Це тривало протягом двох місяців. Мені довелося проходити терапію і курс стероїдів, які цю штуку оживляють, і повністю змінити життя. Займався цим питанням в Іспанії. Іспанські лікарі говорили: "У вас, напевно, стрес", — поділився продюсер.

Нагадаємо, раніше Потап зізнався, як під час війни, коли чоловікам призовного віку заборонено перетинати кордон, виїжджає з України.

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