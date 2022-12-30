Потап розсекретив, чим зараз займається і як допомагає українцям

Репер на початку повномасштабної війни створив онлайн платформу, до якої долучив відомих людей.

Український репер, шоумен та продюсер Потап розповів, як допомагає українцям, використовуючи сучасні технології.

На початку повномасштабної війни РФ проти України Олексій Потапенко створив онлайн платформу Helpua.io, до якої долучив відомих людей, наприклад, Фабіо Ламборгіні, онука того самого легендарного італійського бізнесмена Феруччо Ламборгіні.

Ця платформа – це NFT-маркетплейс, на якому можна придбати лоти, пов'язані з Україною, створені графічними дизайнерами з різних куточків світу. Як зазначив Потап, мета його проєкту – залучити максимум грошей та гуманітарних ресурсів для допомоги людям, що постраждали від війни, продаючи NFT-лоти. Весь отриманий прибуток йде на допомогу українцям, що залишились без домівок, теплих речей, продуктів.

Потап

"Щодня ми отримуємо сотні історій на пошту help@helpua.io та робимо усе можливе, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ми не концентруємось на одному регіоні чи одній сім'ї, а надаємо допомогу, якої вони потребують, якомога більшій кількості українців. Відправляємо десятки продуктових наборів, закуповуємо теплі побутові речі — одяг, ковдри, матраци та відправляємо їх у "гарячі точки", - розповів Потап.

Зазначимо, що за час повномасштабної війни на благодійних заходах, в яких брали участь сім'я Потапа та Насті Каменських, було зібрано близько 80 мільйонів гривень на допомогу Україні: від реабілітації військових, закупівлі дронів для ЗСУ до гуманітарних потреб.

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