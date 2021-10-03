Потап розсекретив, де відпочиватиме з Каменських цього місяця

Пара обрала дві країни.

Український продюсер та репер Потап розсекретив, де відпочиватиме із зірковою дружиною Настею Каменських цього місяця.

Як розповів знаменитість у програмі "Світське життя", останнім часом подружжя дуже рідко бачиться через щільний графік. Тому знаменитість скасував коханій усі гастролі на місяць, аби пара могла разом відпочити.

"Ми поїдемо з нею у 2 відпустки, один тиждень ми проведемо у Європі, а другий — в Азії. Ми вирішили поїхати до Іспанії та до Дубаї", – розповів Олексій Потапенко.

Також виконавець поділився, що йому складно робити сюрпризи-подорожі своїй коханій. За його словами, Настя здогадується, що щось планується і "сверлить йому голову" запитаннями. Тому Потапу краще одразу попередити допитливу дружину.

Потап і Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Крім того, артист розповів про азартні ігри у сім'ї.

"Ми з нею одружилися в Лас-Вегасі, але це не значить, що ми вміємо грати в карти. Я не азартний в плані грошей і Настя теж, їй можна видати 500 доларів і вона сидить 5 годин, 5 баксів туди, 5 – сюди. Ми були в Монте-Карло одного разу, а я людина не азартна, але я можу взяти 1000 доларів і поставити на червоне і все програти за один раз і сказати: "Все, на сьогодні досить". Настя знає таку мою штучку і затримує. Настя дуже любить покер і навчає мене Texas i Holden покеру вдома, я її попросив, ми запросили наших друзів, гостей, маму Насті і виявилося, що навіть мій син вміє грати в покер, а я не вмію. Часто буває, що Настя круп'є. Ну це класно, ми весело проводимо час, граємо музику, це було кльово і це дуже зближує", – додав зірка.

Дивіться повні випуски "Світського життя" на 1+1 video.

Нагадаємо, раніше 13-річний син Потапа та Горової розповів про свій заробіток. Також хлопець охарактеризував своїх батьків.

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