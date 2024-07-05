Потап розсекретив, у якій країні відпочиває з 15-річним сином і як вони час проводять

Український продюсер і репер Потап показав розваги з сином Андрієм за кордоном, де він проводить з ним літні канікули.

Так, зірка розсекретив, що наразі вони з сином перебувають в сонячній Іспанії. Потап поділився, що їхнє дозвілля доволі насичене. Зокрема, вони разом грають в баскетбол і регулярно відточують свою майстерність на спортивному майданчику просто неба. Відповідним роликом, як Андрій кидає м'яч у баскетбольний кошик і грає з другом, продюсер опублікував у себе в фотоблогу. І додав, що неабияк пишається хлопцем.

Окрім того, зірковий батько замилував, як після успішного закидання м'яча вони з сином виконують своєрідний ритуал поплескування долонями.

Потап показав, як грає в баскетбол з сином

"Тренування, тренування, тренування. 15 років", – підписав ролик Потап, додавши прапор України та Іспанії.

У коментарях підписники вже оцінили такі спортивні досягнення Андрія й похвалили його за успіхи:

Андрюха красава

Кращий

Овва, молодець!

Радий бачити твого сина, Потапе

Нагадаємо, нещодавно зіркова балерина Катерина Кухар також показувала, як креативно розважає свою доньку від Стоянова на літніх канікулах і насмішила юзерів в Мережі.

Катерина Кухар у жартівливому відео з 9-річною донькою показала, як минають їхні літні канікули

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