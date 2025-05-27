Потап розсекретив своє справжнє походження після ДНК-тесту: "Це чітко видно"

Потап / © instagram.com/realpotap

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Український репер і продюсер Потап здивував відвертим зізнанням про своє походження. Артист пройшов ДНК-дослідження та дізнався цікаві подробиці про власну національність.

Як зізнався Потап в інтерв’ю ризькому медіа rus tvnet, він давно чув за кордоном припущення щодо свого зовнішнього вигляду. Люди часто запитували, чи не має він литовського або латвійського коріння, адже його зріст та риси обличчя не зовсім типові для слов’ян. Саме ці розмови й підштовхнули артиста до того, щоб перевірити своє походження за допомогою генетичного аналізу. І у результаті артист довідався, що майже наполовину його рід походить з Балтії.

"Я нещодавно здав аналізи, які визначають склад національності в крові. І в мені 40% крові Балтії. Мені завжди говорили: "Ви з Литви, Латвії, звідки ви? Ви такий високий". І обличчя у мене не дуже слов'янське. Ну, як сказати, зважаючи із якими слов'янами порівнювати. Мене запитували, ставили це запитання часто, тому мені стало цікаво", — розповів зірка.

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Потап / © www.instagram.com/realpotap

Потап також зауважив, що такий результат його не здивував, адже історичні події у Східній Європі сприяли змішуванню народів і культур. Ба більше, відтепер він налаштований вчити мови регіону, з якого походить. Водночас продюсер наголосив, що де б він не був, а "домом завжди залишатиметься Україна".

"У нас стільки перетинів було. Починаючи з Великого князівства Литовського, Київської Русі, Речі Посполитої — ось ця вся група народностей давним-давно вже перетнулася. І в мені це чітко видно. Особливо за зростом. І тому я тут (в Ризі — прим. ред.) почуваюся як удома. Єдине, що я ще не вловив — мову. Я вчитимуся із задоволенням", — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Потап показав свою маму та як вони відпочили за кордоном.