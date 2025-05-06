Потап розсекретив, в якій країні живе з дружиною Каменських і чим вона його надихає: "Я ридаю"

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Український репер та продюсер Потап розсекретив, де він живе зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Подружжя доволі рідко з'являється разом на публіці. Лише інколи вони потрапляють на спільні кадри за кордоном, не вказуючи локацій. Тож деколи фанам важко з'ясувати, в якій країні Потап і Настя будують життя під час війни в Україні. Але цього разу продюсер зізнався, що вони живуть одразу на декілька країн. Проте основною є Іспанія, а саме Барселона. За словами артиста, саме той осередок дозволяє його дружині розвивати успішну іноземну кар'єру.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу — це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається. Дівчата рулять!" — заявив Потап в інтерв'ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

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Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

До того ж продюсер засипав свою кохану компліментами. Він зізнався, що весь творчий шлях проходив зі співачкою разом. Тож тепер, коли вона виходить на сцену, йому важко втримати емоції, зокрема й сльози. Крім того, Потап називає Каменських своєю музою й додає, що пишається нею.

"Настя, коли співає, я ридаю. Вона мене пробирає наскрізь. Я за неї хвилююся, підтримую. Я з нею перебуваю у цей момент. Я писав ці пісні разом із нею, тож проживаю цей момент. Я нею пишаюся, вона моя муза. Вона чудова", — замилував Потап.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських показала, як з Потапом розкішно відсвяткувала день народження за кордоном.