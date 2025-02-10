Потап шокував пропозиціями від чоловіків, які хотіли заплатити за інтим з Настею Каменських

Також музикант розкрив, що саме заможні люди пропонували за ніч з його дружиною.

Репер та продюсер Потап, який раніше прокоментував виїзд за кордон під час війни, розповів про пропозиції від чоловіків, які хотіли інтиму зі співачкою Настею Каменських.

Артист говорить, що такі пропозиції звучали, коли вони разом виступали в дуеті "Потап і Настя". Особливо чоловіки пропонували Каменських інтим за гроші до того, як вона офіційно оголосила про стосунки з репером. Потап говорить, що за інтим із виконавицею пропонували різне – елітні авто, прикраси, чималі суми коштів та навіть острів. Настя Каменських всі ці пропозиції різко відкидала.

"У твою дружину можуть закохатися. Коли ми офіційно підтвердили стосунки, до Насті менше стали підходити з такими пропозиціями. Звучало все – острів, Rolls-Royce, 150 тисяч доларів, діаманти. Можна з вами провести час? Настя дуже жорстка в цьому плані, дуже жорстко відмовляла, за що мені ображені персонажі приходили з пред'явами: "Твоя тьолка квітами кинула, посилала нас", - розповів Потап в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Репер говорить, що його дружина різко відмовляла чоловікам, які пропонували їй інтим за гроші. Потім вони йшли з претензіями до Потапа, а йому доводилося їх заспокоювати. За словами репера, часом це були "дуже серйозні люди, які ходили зі зброєю".

"Мені часто доводилося розрулювати ці ситуації, сидячи з ними та виясняючи стосунки. Були дуже небезпечні: зі зброєю, зі всією цією історією. Вистачало таланту та мудрості це все залишити на словах. Але це тяжко", - розповів музикант.

Нагадаємо, раніше Потап прокоментував чутки про його розлучення з Настею Каменських. Виконавець відповів, чи разом вони.

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