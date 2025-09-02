ТСН у соціальних мережах

Гламур
1297
2 хв

Потап шокував сумою гонорару за свій виступ і скільки коштує приватний виступ Пивоварова та Полякової

Скандальний репер заробляє за кордоном під час війни в Україні й цинічно реагує на втрату репутації.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Потап, Артем Пивоваров, Оля Полякова

Продюсер і репер Потап, який під час війни відмовився від життя в Україні та обрав еміграцію, розповів про гонорари за свій виступ та українських колег.

За словами репера, який змінив своє амплуа й віднедавна називається Slavic Balagan, його гонорар за 45-хвилинний виступ сягає 25 тис. доларів. На подив журналістки YouTube-каналу "Вершиленко & Ko" Потап відреагував доволі обурливо й додав, що такі гроші в США "взагалі нічого не коштують". Крім того, одіозний артист зізнався, що вкладає разом з бізнес-партнерами в розвиток свого нового імені до 500 тис. доларів щоквартально.

"Проєкт працює і приносить гроші. Вже є грошовий обіг. В середньому в такі проєкти в квартал вкладається від 300 до 500 тис. доларів. А на другий – третій рік він починає йти в "плюс" або виходити в нуль. Я вкладаю й залучаю інвестиції, бізнес-формула. Це люди-бізнесмени, але не можу їх називати, це таємниця. 25 тис. доларів коштує Slavic Balagan за 45 хв. Замовляє купа людей", — видав Потап.

Потап в амплуа Slavic Balagan / © instagram.com/stories/realpotap

Також продюсер розсекретив ціну за виступ Артема Пивоварова. За його словами, ця сума складає 60 тис. доларів. А щодо виступу на приватному заході ще однієї української співачки Олі Полякової скандальний шоумен називає цифру у 25 тис. доларів.

Зазначимо, під час війни Потап неодноразово втрапляв у гучні скандали. Зокрема, часто пов'язував себе з росіянами, виступаючи російською та роздаючи інтерв’ю журналістам з РФ. І хоч він поплатився за це своєю репутацією в Україні, він всіляко намагається вдавати, що все однаково у нього добре. Навіть у серпні цього року він анонсував свій приїзд до України, якого так і не сталося. Тим не менш, Потап в інтерв'ю цинічно заявив, що "пройде час і він стане гарним" для українців знову.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя розкрила правду про скандальну співпрацю з Потапом і чому пішла від нього та Насті Каменських.

