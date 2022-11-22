Потап та Горбунов показали теплу зустріч з морпіхом з "Азосталі" Діановим

Вони зустрілися на суперфіналі "Голосу країни-12".

На суперфінал "Голосу країни-12", який відбувся нещодавно, завітали українські захисники, серед них був і морський піхотинець Михайло Діанов, який пережив російський полон.

Зокрема, з ним особисто познайомився та сфотографувався ведучий проєкту Юрій Горбунов. Шоумен подякував військовому за захист України.

"Обличчя нашого Захисника "Азовсталі" Михайла Діанова знає тепер не тільки вся Україна, але й весь світ! Дуже круто, коли він усміхається! Дякуємо нашим героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – наголосив Горбунов.

Юрій Горбунов і Михайло Діанов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також особисто із захисником познайомився й тренер "Голосу країни-12" Потап. Музикант зізнався, що цю теплу зустріч він запам'ятає на все життя.

"Тепла зустріч! Важливі слова! Запам'ятаю на все життя! Слава Україні!" – прокоментував Потап.

Потап і Михайло Діанов / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, нещодавно на станції метро "Майдан Незалежності" відгримів грандіозний суперфінал "Голосу країни-12". У 12 сезоні шоу перемогу здобула фольклористка Марія Квітка, яка підкорила глядачів та тренерів потужним народним голосом.

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