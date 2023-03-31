Потап та Настя Каменських розлучаються на тлі чуток про зраду продюсера: заява відомого блогера

Шанувальники продюсера Потапа та співачки Насті Каменських стурбовані новинами стосовно особистого життя пари.

Після заяв експідопічної шоумена GIP C про його домагання у Мережі почали обговорювати можливий розрив зіркового подружжя. Зокрема, відомий блогер Богдан Беспалов заявив, що за його джерелами, Потап та Каменських вже подали на розлучення.

Зірковий оглядач розповів, що співачка пішла від продюсера через його зраду з дівчиною з близького кола родини. Подейкують, що Каменських терпіла зради чоловіка, але зрештою терпець урвався.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Потап в черговий раз зрадив Анастасії з людиною з їхнього спільного кола. Ця людина була досить близькою до Каменських. Відповідно, Анастасія цього разу не змогла пробачити, адже до цього вона абсолютно знала про всі погрішності Потапа поза шлюбом, і була готова з цим миритися. Адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах, у якому немає цього кохання. Домовилися розійтися по-тихому, щоб ніхто не знав", - сказав в своєму відео Беспалов.

Ба більше, блогер заявив, що нещодавня новина про те, що Каменських втратила голос та не зможе давати деякий час концерти, може бути просто піарходом співачки, щоб відвернути увагу від скандалу з Потапом.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що гучний скандал навколо Потапа розгорівся після того, як його колишня підопічна, співачка GIP C, звинуватила продюсера у харасменті. Артистка заявила, що він пропонував їй інтим в обмін на кар'єру та неодноразово натякав на особисті стосунки. Спочатку співачку звинуватили у хайпі, але GIP C пообіцяла надати докази своїх слів. Крім того, дівчина заявила, що не лише вона стала жертвою, а й інші артистки.

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