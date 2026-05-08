Потап у день свого 45-річчя порозважався в Іспанії й згадав слова ексдружини Каменських

Потап / © instagram.com/realpotap

Продюсер і шоумен Потап сьогодні, 8 травня, святкує 45-річчя.

З цієї нагоди він провів день у Барселоні, Іспанія. Скандальна зірка прогулявся містом і наробив пафосних фото на тлі архітектурних пам’яток. Втім, увагу привертає не лише фотосет, але й символічний підпис артиста. Після нещодавнього розлучення зі співачкою Настею Каменських Потап публічно згадав її привітання з 39-річчям, яке вона писала у себе на сторінці в Instagram.

Тоді артистка заявляла про «нову главу життя» і бажала, аби вона «стала найкращою з усіх, що були написані раніше». Тепер же продюсер майже дослівно повторив ці слова, але у власному дописі в Instagram на своє 45-річчя: «До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше».

Схоже, такий емоційний жест після розриву можна сприйняти як чергову спробу привернути увагу до особистого життя. Тим не менш, у коментарях під дописом користувачі лишають свої вітання, написані здебільшого російською мовою. До слова, сам Потап неодноразово опинявся в центрі критики через мовну позицію та виступи з російськомовним репертуаром.

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення на початку травня 2026 року. Причини розриву колишнє подружжя публічно не коментує, але відомо, що передувало цьому.

