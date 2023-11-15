Потап у довгій перуці потролив Настю Каменських і нарвався на хейт через відео з дивакуватими танцями

Артист новим роликом у Мережі викликав шквал критики на свою адресу.

Український репер і продюсер Потап приголомшив новим відео, де копіює образ своєї дружини, співачки Насті Каменських.

У ролику, який з'явився у TikTok виконавця, Олексій Потапенко постає у перуці, окулярах і шапці. У такому дивакуватому амплуа з довгим волоссям артист почав підтанцьовувати та співати під нову пісню Насті Каменських "Зірка в небі".

"У небі", – лаконічно підписав ролик знаменитість.

Потап у довгій перуці приголомшив юзерів своїм образом Насті Каменських

Коментатори не змусили на себе чекати. Вони вже висловили свою думку з приводу нової витівки артиста.

Льоша, що з тобою?

Потап, ви Настя?

Телефонували з Іспанії. Казали, що це їхній сором

Наш Кіркоров!

Настя тепер голомоза

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Для багатьох поведінка Потапа залишається незрозумілою. Можливо, таким чином репер хотів привернути увагу до нової роботи Насті Каменських "Зірка в небі". Також є припущення, що цим відео артист намагається довести свою причетність до створення нових композицій NK. Оскільки його дружина в останній іспанськомовній роботі ніде не вказала на те, що Потап був ідейним натхненником.

Нагадаємо, Потап дуже часто вдається до незрозумілих витівок. Нещодавно артист зафільмував себе зі свічкою у руках, коли розповідав про новий трек, записаний з молодою артисткою.

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