Потап у Німеччині оскандалився виступом з російськими піснями у клубі, до якого приїжджають путіністи

Український репер та продюсер Потап 6 квітня неочікувано дав перший від початку повномасштабної війни концерт.

Співати виконавець вирішив у Німеччині. Компанію артистові склали учасник гурту MOZGI Dred та ді-джей. А от всі жіночі партії виконувала солістка Дар'я Шевченко, яка родом з Дніпра.

Афіша виступу Потапа у клубі Німеччини

Все б нічого, але співати Потап вирішив російською мовою. Зокрема, на це звернув увагу музичний портал "Музвар", який у своєму Telegram-каналі і поділився відео з події. На сцені клубу репер виконав старі хіти гуртів MOZGI і "Время и Стекло" та дуету "Потап і Настя".

Потап неочікувано у Німеччині заспівав російською і нарвався на шквал критики

Ба більше, Потап ще й невдало обрав клуб, де дав концерт. Зокрема, розважальний заклад славиться своєю проросійською позицією. Зокрема, туди з концертами проїжджало чимало російських артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні, а в лютому цього року в клубі взагалі проводили так звані "російські ночі".

Допис проросійського клубу, де виступав Потап

Сам Потап скандал не коментує. Однак з його фотоблогу зрозуміло, що 6 квітня він таки виступав в тому клубі, адже зробив позначку в Instagram, та співав на сцені.

Потап дав концерт у клубі Німеччини / Фото: instagram.com/realpotap

Потап дав концерт у клубі Німеччини / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, днями довкола Потапа вже був гучний скандал. З'явився анонс концерту репера у німецькому місті Білефельд, де його на афіші позначили з гаслом "російське ретро". До речі, репертуар має бути складений також зі старих пісень MOZGI, "Время и Стекло" та "Потап і Настя". Тоді Потап публічно перепросив та заявив, що сталася ганебна помилка.

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