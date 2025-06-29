Потап уперше видав, як протягом років зраджував ексдружину Горову з Каменських: "Вміємо приховувати"

Потап і Настя Каменських, Ірина Горова

Реклама

Український репер і продюсер Потап зробив несподіване зізнання про зраду в особистому житті.

Так, артист уперше відкрито підтвердив, що його роман зі співачкою Настею Каменських почався тоді, коли він ще був одружений з продюсеркою Іриною Горовою. В інтерв’ю молдавському YouTube-каналу GALBEN Потап розповів, що спочатку між ним і Настею не було жодної симпатії, але з часом спільна сцена і тривалі гастролі зробили свою справу.

"Спочатку ми дуже не сподобалися один одному. Я для неї був екстравагантним, зухвалим. Вона для мене — високої думки про себе. Але потім я зрозумів, що це хибне судження. Вона просто виросла в Італії, і поводиться досі так. Тоді вона здавалася мені іншою. Але приблизно через чотири роки у нас закрутилося кохання, ми закохалися. І потім ви вже все знаєте", — проговорився Потап.

Реклама

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Ці слова продюсера розставляють усі крапки над "і" в цій історії. Річ у тому, що дует "Потап і Настя" зʼявився 2006 року, але почуття, за словами артиста, виникли через чотири роки – 2010-го. На той момент Потап був у шлюбі вже понад 10 років. Він і Горова одружилися 1999-го, а офіційно розлучилися лише 2014-го. Потап також розсекретив, що саме він першим освідчився Каменських у коханні.

"Ми як артисти вміємо щось показуючи приховувати. Ми просто хотіли, щоб усе, що відбувається між нами, було нашим. Бо щойно це стає надбанням громадськості, то доволі часто це руйнується. Кохання має бути десь усередині, за зачиненими дверима. Як чоловік я зробив перший крок, а вона тоді не відмовила. І в той момент ти не думаєш про наслідки", — додав артист.

До слова, тоді, попри намагання тримати стосунки в таємниці, уникнути розголосу не вдалося. 2013 року "ТСН. Особливе" оприлюднило кадри з Куби, де Потап і Каменських відпочивали разом. Зокрема, обіймалися та цілувалася на пляжі. Після цього Ірина Горова вже уникала публічних згадок про шлюб, хоча й заявляла, що вважає себе "жінкою у вільних стосунках" і підтримує партнерські стосунки з Потапом. Разом вони виховували сина Андрія та продовжували ділити бізнес. Але після появи світлин з Настею Каменських стало зрозуміло, що подружжя вже не разом.

Потап, Ірина Горова та їхній син Андрій

У результаті 2019 року Настя Каменських офіційно стала дружиною Потапа. Їхнє весілля стало однією з найгучніших подій українського шоубізу. Під час війни подружжя переважно живе за кордоном, а продюсер під час повномасштабного вторгнення вже неодноразово фігурував у скандалах. Зокрема, через появу у компанії росіян, виступи з російськомовним репертуаром і інтерв'ю для росіянина Юрія Дудя.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Потап пригадав свою співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським і яку нагороду отримав від нього.