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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Потап уперше за тривалий час показав свою маму та як відпочиває з нею

Продюсер привітав усіх мам з особливим святом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Репер і продюсер Потап, який нещодавно висловився про свою еміграцію за кордон, показав маму.

Сьогодні, 11 травня, у День матері артист потішив фанів рідкісною світлиною. У фотоблогу Потап показав, який вигляд має його мама та як вони розважалися. Зокрема, на зображенні жінка постає в обіймах у зіркового сина. Вочевидь, родина нещодавно відпочивала за кордоном, де насолоджувалася сонячною погодою та спільними моментами.

Потап з мамою / © www.instagram.com/realpotap

Потап з мамою / © www.instagram.com/realpotap

У публікації продюсер привітав усіх мам зі святом англійською мовою: "Happy Mother’s Day". На це у коментарях отримав чималу кількість емоджі у формі вогників і сердечок разом із теплими словами: "Клас", "Яскраві", "Проживайте кожен день з усмішкою та щастям".

До речі, нещодавно дружина Потапа, співачка Настя Каменських також вітала свою маму. У День матері артистка опублікувала архівні фото молодої мами-красуні та як з часом вона змінилася.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала, як з чоловіком і їхніми двома дітьми по-особливому святкує День матері на природі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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