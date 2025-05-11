Потап уперше за тривалий час показав свою маму та як відпочиває з нею

Потап / © instagram.com/realpotap

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Репер і продюсер Потап, який нещодавно висловився про свою еміграцію за кордон, показав маму.

Сьогодні, 11 травня, у День матері артист потішив фанів рідкісною світлиною. У фотоблогу Потап показав, який вигляд має його мама та як вони розважалися. Зокрема, на зображенні жінка постає в обіймах у зіркового сина. Вочевидь, родина нещодавно відпочивала за кордоном, де насолоджувалася сонячною погодою та спільними моментами.

Потап з мамою / © www.instagram.com/realpotap

У публікації продюсер привітав усіх мам зі святом англійською мовою: "Happy Mother’s Day". На це у коментарях отримав чималу кількість емоджі у формі вогників і сердечок разом із теплими словами: "Клас", "Яскраві", "Проживайте кожен день з усмішкою та щастям".

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До речі, нещодавно дружина Потапа, співачка Настя Каменських також вітала свою маму. У День матері артистка опублікувала архівні фото молодої мами-красуні та як з часом вона змінилася.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала, як з чоловіком і їхніми двома дітьми по-особливому святкує День матері на природі.