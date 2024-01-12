Потап в ОАЕ вирізнився незнанням відомої приказки і нарвався на черговий хейт

Репер і продюсер Потап вирізнився своїми знаннями приказок і здивував своїм виглядом.

Знаменитість тривалий час перебував у Дубай. Так, на нього натрапив місцевий блогер, поки Потап відпочивав у закладі харчування. І поділився відео у себе у фотоблогу. В українського виконавця поцікавилися, з якої він країни. Втім, перед своєю відповіддю українська зірка озирнувся по сторонам і тоді обережно відповів, що він з України.

Потап у закладі харчування в ОАЕ

Також під час свого опитування блогер запитав про найулюбленішу цитату продюсера на його рідній мові. На це Потап довго не роздумуючи відповів: "Що тебе не вбиває, те тебе не вбиває".

Потап у закладі харчування в ОАЕ

До слова, у кадрі репер одягнений у шкіряну чорну куртку й кашкет.

У коментарях шанувальники були здивовані появою Потапа у такому образі. Більшість навіть не впізнало виконавця. Також йому дорікнули за те, що він не знає відомих приказок українською.

Потап у закладі харчування в ОАЕ

Може, хотів сказати: "Що тебе не вбиває, робить сильнішим"

Навіть приказку забув

Потап? Це ти?

Впізнала його тільки по голосу

Потап замаскувався, відсиджується. Справжній патріот…

Нагадаємо, на Новий рік Потап повернувся до України, де з його слів він зустрів свято у колі найрідніших і показався з 15-річним сином Андрієм. А ось нещодавно хлопець вперше з'явився у кліпі свого зіркового батька.

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