Потап відповів на закиди хейтерів і показав свою заяву на вступ до територіальної оборони

Артист і продюсер Потап не став відмовчуватися після хейту з боку користувачів Мережі.

Багато критики на адресу Потапа обрушилося після того, як в одному із інтерв'ю виконавець заявив про те, що попросив батька подати від його імені заяву до територіальної оборони.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити інформацію про Україну", - сказав співак у "ЖВЛ".

Однак у Мережі деяких користувачів обурила така заява від артиста, адже напочатку війни Потап перебував за кордоном. натомість виконавець вирішив поставити на місце своїх хейтерів.

У сторіз в Instagram продюсер показав фотографію написаної їм заяви на вступ до територіальної оборони.

Фото: instagram.com/realpotap

"Очно. Для всіх "зрадошукачів" нагадаю, зрада починається з літери "Z", - додав підпис до фото Потап.

Нагадаємо, нещодавно Потап розповів, як на весіллі в Ізраїлі бачив влучання ракети у сусідню будівлю.

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