Потап відповів на закиди про "іспанську ТРО" та потролив хейтерів у іронічному треку

Український продюсер та репер Потап вирішив дати відповідь на увесь хейт, який отримує за час війни.

Останнім часом артист рідко з'являється у медіапросторі та не афішує, чим займається. Через це навколо Потапа та його стосунків із дружиною, співачкою Настею Каменських, шириться чимало чуток.

Тож артист вирішив не мовчати та дати влучну відповідь усім своїм хейтерам. Потап написав іронічний трек на мелодію з пісні Doja Cat "Paint The Town Red", яким поділився на своїй сторінці в TikTok.

У пісні репер згадав усі негативні коментарі на свою адресу, зокрема, і про "іспанську ТРО", і на провальну прем'єру треку "Волонтер" та навіть на чутки про розлучення з дружиною.

"Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа! ... Хтось сміється, а хтось плаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван! ... Що я тут із штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую!" - заспівав у пісні Потап.

Потап влучно відповів своїм хейтерам в іронічному треку

Нагадаємо, що днями попри чутки про розлучення та перебування за кордоном, Потап замилував фото з Настею Каменських у центрі Києва.

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