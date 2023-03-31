Потап відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських

Несподівана новина про розлучення однієї з найвідоміших пар українського шоубізнесу, продюсера Потапа та співачки Насті Каменських, сколихнула Мережу.

Музикант не став мовчати та прокоментував гучні заяви з вуст відомого блогера. Так, у своєму коментарі Rostyslove Production Потап сказав, чи правда те, що вони з Каменських вже не разом.

"Ні, це фейк", - коротко відповів продюсер на запитання про розрив з дружиною.

Фото: скріншот з відео

Нагадаємо, що про розлучення пари повідомив блогер Богдан Беспалов. З посиланням на інформацію від інсайдера він заявив, що Каменських та Потап розлучаються через зраду музиканта.

Також днями про зради у стосунках пари повідомила експідпочна Потапа, співачка GIP C. Дівчина звинуватила продюсера у домаганнях. За словами виконавиці, він пропонував їй та іншим артисткам інтим в обмін на успіх в кар'єрі.

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