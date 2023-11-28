Потап відреагував на чутки, що вони з Настею Каменських розлучаються і живуть окремо

Український репер і продюсер Потап відреагував на чутки про те, що вони зі співачкою Настею Каменських розлучаються і живуть в різних країнах.

У своєму Instagram музикант спробував спростувати плітки. Зокрема, він показався з виконавицею у Маямі, штат Флорида. Потап показав, як вони з Настею Каменських представляли її нову іспанськомовну пісню "Tu y Yo" одній із місцевих передач.

Таким чином репер продемонстрував, що в їхній стосунках, все гаразд, принаймні робочих. Пара перебуває разом та активно просуває новий трек Насті Каменських.

Потап показався з Настею Каменських у Маямі на тлі чуток про їхнє розлучення

Чутки про розлучення Насті Каменських і Потапа – що відомо

Плітки про розрив пари ширяться вже давно. Днями радіоведучий Артур Адамов заговорив, що пара готується до розлучення і нібито навіть живе в різних країнах. Однак документів на розірвання шлюбу подружжя не подавало.

Ані Потап, ані Настя Каменських не коментують чутки про розлучення. Щоправда, час від часу вони намагаються показати, що в їхніх стосунках взагалі-то все добре. Однак, коли артистка представила нову пісню, то проігнорувала Потапа і не вказала, що він є один з авторів. Тим часом сам репер не зміг на це не звернути уваги.

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