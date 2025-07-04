Потап відреагував на гострий коментар Тіни Кароль і посміявся з її реакції на його творчість

Потап, Тіна Кароль

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Скандальний репер Потап відреагував на нещодавнє висловлювання Тіни Кароль про його творчість під час війни.

Так, артист у своєму фотоблогу опублікував реакцію на нещодавній допис Тіни, де вона гнівно критикує його позицію під час війни й музику. Потап у своєму звичному скандальному амплуа лише коротко написав: "Відхрестилася". До того ж продюсер використав два контрастних емоджі – один той, який сміється, а інше сердечко.

Потап відповів Тіні Кароль / © www.instagram.com/realpotap

Зазначимо, напруга між зірками зросла після публікації на сторінці Потапа неоднозначного відео, яке згенерував штучний інтелект. У кадрі репер нібито спостерігач за "бійкою" між Тіною Кароль та Світланою Лободою. Спочатку Тіна мовчала, а потім гостро відреагувала, де назвала таку провокативну творчість Потапа "паразитуванням на чужих обличчях" і "дешевим бродяжництвом". До того ж вона нагадала Потапу про щоденні обстріли його Батьківщини, з якої він давно поїхав, виконує російськомовні хіти та роздає інтерв’ю росіянину Юрію Дудю.

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Дата публікації 17:19, 03.07.25 Кількість переглядів 370 Потап показав дивне відео з обличчями Кароль і Лободи, згенероване ШІ

Нагадаємо, 4 липня російські війська здійснили масований удар по Україні. Зірки відреагували на черговий злочин і показали, як з найріднішими ховалися в укриттях.