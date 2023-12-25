Потап відсвяткував Різдво у Великій Британії й нарвався на жорсткий хейт

Репер і продюсер Потап приголомшив появою у Лондоні напередодні Різдва.

Виконавець у своєму фотоблогу опублікував світлину на тлі традиційного різдвяного віночка з гілочок. Під публікацією Потап пригадав музичну спадщину Великій Британії.

"Лондон – місце народження культових гуртів та легендарних артистів. Він завжди був центром музичної творчості та інновацій", – зазначив продюсер.

Цікаво, що своїм дописом репер наголосив і на важливості збереження українських традицій. І додав, що музика " всіх об'єднує і нищить перешкоди".

"І з цієї особливої нагоди не забуваймо про багаті музичні традиції України, країни, відомої своїми душевними мелодіями та потужними голосами. Святкуємо Різдво, нехай гармонійні голоси та піднесені мелодії талановитих музикантів України перенесуть нас у світ тепла і радості", – написав знаменитість.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Своєю чергою, шанувальники розділилися на два табори. Одні – вітали зірку зі святом, а інші були вкрай негативно налаштованими на слова репера. Вони почали дорікати йому у надмірному вихвалянні своїми поїздками й назвали "ТРО Лондона".

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Нагадаємо, акторка Ірина Сопонару також відсвяткувала Різдво у Лондоні, Великобританії. Ба більше, зірка "Кварталу" поділилася рідкісною світлиною зі своїм нареченим-іноземцем і його родиною.

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