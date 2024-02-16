Потап випустив емоційну пісню, присвячену українкам, які чекають на чоловіків з війни

Репер представив композицію під назвою "Дочекайсь".
Репер та продюсер Потап представив ліричну композицію під назвою "Дочекайсь".
Нову пісню артист присвятив українським жінкам, які чекають на своїх чоловіків та синів, братів та батьків додому з війни.
Авторський трек Потапа має ліричне, непритаманне артисту звучання. У пісні репер намагався передати ті емоції очікування та віри в краще майбутнє, які зараз на душі у багатьох українців. За словами самого співака, ця пісня присвячується тим, хто переживаючи розлуку, очікує миру та спокою, щоб сміливо почати писати нову сторінку в історії нашої країни.
"Ця пісня про те, що навіть відчуваючи почуття розлуки, невизначеності та очікування, в українців завжди на першому місці будуть волелюбність та віра в краще майбутнє", — прокоментував прем'єру Потап.
Своєю чергою шанувальники репера зізналися, що пісня знайшла відгук у їхніх серцях:
- Цікаво і неочікувано. Це точно не той Потап, до якого ми звикли
- Дуже чуттєва і гарна пісня
- У мене від цієї композиції сльози і мурахи шкірою
Нагадаємо, днями Потап поділився, що наразі він перебуває у Колумбії. Продюсер розповів, навіщо туди вирушив і показав, чим там займається.
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