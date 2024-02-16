Потап випустив емоційну пісню, присвячену українкам, які чекають на чоловіків з війни

Репер та продюсер Потап представив ліричну композицію під назвою "Дочекайсь".

Нову пісню артист присвятив українським жінкам, які чекають на своїх чоловіків та синів, братів та батьків додому з війни.

Авторський трек Потапа має ліричне, непритаманне артисту звучання. У пісні репер намагався передати ті емоції очікування та віри в краще майбутнє, які зараз на душі у багатьох українців. За словами самого співака, ця пісня присвячується тим, хто переживаючи розлуку, очікує миру та спокою, щоб сміливо почати писати нову сторінку в історії нашої країни.

"Ця пісня про те, що навіть відчуваючи почуття розлуки, невизначеності та очікування, в українців завжди на першому місці будуть волелюбність та віра в краще майбутнє", — прокоментував прем'єру Потап.

Своєю чергою шанувальники репера зізналися, що пісня знайшла відгук у їхніх серцях:

Цікаво і неочікувано. Це точно не той Потап, до якого ми звикли

Дуже чуттєва і гарна пісня

У мене від цієї композиції сльози і мурахи шкірою

Нагадаємо, днями Потап поділився, що наразі він перебуває у Колумбії. Продюсер розповів, навіщо туди вирушив і показав, чим там займається.

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