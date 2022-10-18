Потап випустив ритмічну пісню про повернення додому та представив патріотичний кліп до неї

Продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап потішив прихильників музичною новинкою – репер випустив пісню, яка отримала назву "Шлях додому".

Зокрема, репер заспівав про наболілу, але таке трепетну для українців тему – повернення додому. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, багатьом довелося покинути свої домівки. Тож переселенці, як ніхто інший, хочуть скоріше повернутися додому.

"Кожен українець у цей складний час проживає нелегкі часи. Багато хто був змушений покинути свій дім, свої міста і навіть країну. Але любов до свого коріння не зникає ніколи. Сьогодні кожен з нас герой — військовий, волонтер чи просто активний громадянин, всі прокладають шлях до того "дому", який ототожнюється з мирним життям та щасливим буттям", - йдеться в описі під піснею.

Загалом, репер вже й представив кліп на патріотичний композицію "Шлях додому". Відеоробота зроблена у синьо-жовтих тонах. У кліпі продюсер продемонстрував довгий, але трепетний шлях додому.

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