Потап виступив перед українськими бійцями і показав фото і відео з зустрічі

Репер, продюсер і тренер проєкту "Голос країни-12" Потап виступив перед українськими бійцями.

Так, разом зі своїми колегами-музикантами, серед яких також був учасник гурту MOЗGI Дядя Вадя, Потап дав концерт в одному з українським міст. Втім, де саме відбувся виступ, репер не уточнив.

На сторінці в Instagram Потап поділився фото та відео з зустрічі з українськими захисниками. Концерт відбувався в актовому залі одного з будинків культури. Артисти виконали свої найвідоміші хіти, зокрема й українськомовний трек "999" з репертуару гурту MOЗGI.

"Ми - єдина сила, нація, народ! У нас спільна і така бажана мета – Перемога! Кожен із нас робить для неї все, що в його силах, кожен як вміє, плекає і наближає цей момент! Серед нас є люди, які ризикують найдорожчим – своїм життям! Кожного дня і кожну секунду вони виборюють і відстоюють нашу батьківщину! Це мужні люди, якими ми захоплюємось і якими пишається увесь світ! Це наші воїни! Наші козаки! Виступати для них – це велика відповідальність і неймовірне задоволення! Слава Україні і Слава ЗСУ" – підписав фото з зустрічі з бійцями Потап.

Нагадаємо, нещодавно Потап розповів, що записався до територіальної оборони та показав документ, що засвідчує це.

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