Потап опинився на афіші з гаслом "російське ретро" і зганьбився запланованим виступом за кордоном

Артист планував виконати низку пісень не лише зі свого репертуару в Німеччині.
Співак та продюсер Потап спантеличив українців афішею свого концерту, запланованого на 13 квітня у Білефельд, Німеччині.
Річ у тім, що на офіційному сайті з продажем квитків на цей виступ була оприлюднена афіша, на якій зазначено, що Потап – співак "російського ретро". Також йдеться про те, що на концерті Потап планував виконати не лише свої пісні, але й старі треки "Потап і Настя", гурту "Время и стекло" й "MOZGI", які здебільшого є російськомовними. На це звернув увагу блогер Богдан Беспалов, який стверджує, що зазвичай менеджмент та артист заздалегідь погоджують афішу й це не випадковість.
До слова, квиток на концерт стартував від 12 євро (близько 507 грн). Втім, про благодійність зазначено ніде не було. Наразі сама інформація вже видалена з сайту, як і продаж квитків став недоступним.
Зазначимо, до цього репер стверджував, що за кордоном він популяризує та розвиває виключно українську культуру. Наразі у своїх соцмережах Потап жодним чином поки не коментує ситуацію й публікує фото з концертів своєї дружини Насті Каменських.
Нагадаємо, нещодавно Потап вирізнився невдалим жартом у День сміху про власну "смерть" і черговою витівкою збурив українців у Мережі.
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