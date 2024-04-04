Потап опинився на афіші з гаслом "російське ретро" і зганьбився запланованим виступом за кордоном

Артист планував виконати низку пісень не лише зі свого репертуару в Німеччині.

Співак та продюсер Потап спантеличив українців афішею свого концерту, запланованого на 13 квітня у Білефельд, Німеччині.

Річ у тім, що на офіційному сайті з продажем квитків на цей виступ була оприлюднена афіша, на якій зазначено, що Потап – співак "російського ретро". Також йдеться про те, що на концерті Потап планував виконати не лише свої пісні, але й старі треки "Потап і Настя", гурту "Время и стекло" й "MOZGI", які здебільшого є російськомовними. На це звернув увагу блогер Богдан Беспалов, який стверджує, що зазвичай менеджмент та артист заздалегідь погоджують афішу й це не випадковість.

Потап афішує свій концерт під гаслом "російського ретро"

Потап афішує свій концерт під гаслом "російського ретро"

До слова, квиток на концерт стартував від 12 євро (близько 507 грн). Втім, про благодійність зазначено ніде не було. Наразі сама інформація вже видалена з сайту, як і продаж квитків став недоступним.

Потап афішує свій концерт під гаслом "російського ретро"

Зазначимо, до цього репер стверджував, що за кордоном він популяризує та розвиває виключно українську культуру. Наразі у своїх соцмережах Потап жодним чином поки не коментує ситуацію й публікує фото з концертів своєї дружини Насті Каменських.

Нагадаємо, нещодавно Потап вирізнився невдалим жартом у День сміху про власну "смерть" і черговою витівкою збурив українців у Мережі.

Читайте також: