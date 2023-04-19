Потап вперше прокоментував скандал навколо пісні "Волонтер": "Не тримайте на мене зла"

Український репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап), вперше прокоментував скандал, який розгорівся навколо його композиції "Волонтер".

Виконавець розповів, що ідея написати трек, присвячений волонтерам, у нього народилася після того, як він зустрівся з батальйоном "Добробат" в Ірпені.

Потап

"Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їхні очі. Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам, – здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її", - пояснив Потап, пише bigmir.net.

Водночас репер відповів на хейт юзерів, які не зрозуміли тексту пісні "Волонтер". Потап зазначив, що його стиль спілкування і написання пісень завжди був досить різкий і резонансний. Проте продюсер наголосив, що попри свою різкість завжди вибачиться, якщо когось образить. І трек "Волонтер", який зрозуміли не всі фани, не став виключенням:

"І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю. Але зараз головне – точно не коментарі чи лайки під моїми треками, а те, що ми робимо для країни", - сказав Потап.

Нагадаємо, що в середині лютого цього року Потап випустив трек "Волонтер", який спантеличив багатьох фанів. На думку прихильників, деякі рядки у тексті достатньо різкі і недоречні. Багато критики було і від відомих людей. Та були й ті, хто став на бік Потапа. Так, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин наголосив, що Потап знає, що робить.

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