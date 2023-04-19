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Потап вперше прокоментував скандал навколо пісні "Волонтер": "Не тримайте на мене зла"

Потап вперше прокоментував скандал навколо пісні "Волонтер": "Не тримайте на мене зла"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
2 хв
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Потап вперше прокоментував скандал навколо пісні "Волонтер": "Не тримайте на мене зла"

Потап

Артист також пояснив, як був створений цей трек.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап), вперше прокоментував скандал, який розгорівся навколо його композиції "Волонтер".

Виконавець розповів, що ідея написати трек, присвячений волонтерам, у нього народилася після того, як він зустрівся з батальйоном "Добробат" в Ірпені.

Потап / ©
Потап

"Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їхні очі. Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам, – здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її", - пояснив Потап, пише bigmir.net.

Водночас репер відповів на хейт юзерів, які не зрозуміли тексту пісні "Волонтер". Потап зазначив, що його стиль спілкування і написання пісень завжди був досить різкий і резонансний. Проте продюсер наголосив, що попри свою різкість завжди вибачиться, якщо когось образить. І трек "Волонтер", який зрозуміли не всі фани, не став виключенням:

"І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю. Але зараз головне – точно не коментарі чи лайки під моїми треками, а те, що ми робимо для країни", - сказав Потап.

Нагадаємо, що в середині лютого цього року Потап випустив трек "Волонтер", який спантеличив багатьох фанів. На думку прихильників, деякі рядки у тексті достатньо різкі і недоречні. Багато критики було і від відомих людей. Та були й ті, хто став на бік Потапа. Так, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин наголосив, що Потап знає, що робить.

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Дата публікації
Перегляди
126
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