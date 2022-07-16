Потап вперше після паралічу обличчя показав, який вигляд має зараз і прочитав вірш про обстріли Вінниці

Український репер та продюсер Потап місяць тому застудив лицьовий нерв, через що у нього помітно перекосило обличчя.

Днями ж Потап запостив перше від початку хвороби відео у своєму Instagram, де показав який вигляд має зараз. Судячи з усього, Потапу стає легше і він поступово одужує.

Репер та продюсер розмістив у фотоблогу чорно-біле відео, у якому прочитав вірш, написаний під емоціями від ракетного обстрілу російськими окупантами міста Вінниця.

"Я хочу підтримати всі міста, які я не назвав у цьому вірші: Миколаїв, Кременчуг , Краматорськ. Додайте своє місто в коментарях!" – зазначив Потап у підписі під відео.

Своєю чергою, українці закликали звернути увагу на Миколаїв, який через щоденні обстріли російських окупантів ста другим Маріуполем:

Миколаїв обстрілюють щодня! Місто-Герой, про яке всі мовчать! Місто тримає оборону, немає води. Кожного дня поранені люди і зруйновані домівки та життя! Не мовчіть про Миколаїв!

Миколаїв! Не мовчить про портове містечко, яке руйнують кожен день

Миколаїв кожного дня в прольотах! Залізне місто тримає Південь

Шанувальники ж Потапа відреагували на його поезію: "дуже гарно та, головне, максимально правдиво. Без лишнього драматизму, адже його в нас і так забагато", "Льоша, така підтримка і українська творчість дуже важливі зараз в будь-яких проявах".

Зазначимо, що Потап разом з дружиною Настею Каменських ще до початку війни виїхали до Іспанії, де мали писати новий альбом виконавиці. Зараз же зіркова родина активно гастролює з благодійними концертами, донатить та збирає кошти на допомогу українцям, постраждалим від обстрілів російських окупантів, та ЗСУ.

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