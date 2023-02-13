Потап вперше за тривалий час поділився фото в Instagram та натякнув на новий проєкт

Продюсер та виконавець Потап поділився з шанувальниками новим дописом у соціальних мережах.

Артист додав до стрічки в Instagram усміхнене селфі в сірому світшоті на тлі стіни. В публікації Потап заговорив про сучасних українських героїв.

"Після перемоги героями, звичайно, будуть наші воїни, а після них стануть ті, хто утримають і побудують бізнеси в Україні і створять такі потрібні робочі місця. Ну, а зараз ті підприємці, які не здають позицій і кожного дня працюють з державою - справжні патріоти, тому що з наших податків складається бюджет", - написав Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Виконавець також зауважив, що під час війни не припиняв поповнювати бюджет країни, та натякнув на новий проєкт, про який розповість пізніше.

"Я не виключення, скоро розповім Вам, з чим ми тут займаємось!" - заінтригував фанів Потап.

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