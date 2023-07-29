Потап вперше за довгий час показався разом з Каменських у Мережі і чим вони займаються в Києві

Репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, вперше за довгий час опублікував в Instagram спільне фото з дружиною, співачкою Настею Каменських.

У фотоблогу Потап розмістив декілька кадрів, на яких машиною кудись прямує разом з Настею та 14-річним сином від Ірини Горової Андрієм. Також продюсер показав, як вони з Каменських ранками займаються спортом і влаштовують пробіжку.

Потап і Настя Каменських в Києві / Фото: instagram.com/realpotap

Потап і Настя Каменських в Києві / Фото: instagram.com/realpotap

Син Потапа Андрій / Фото: instagram.com/realpotap

Потап і Настя Каменських в Києві / Фото: instagram.com/realpotap

Окрім того, зірковий батько показав, як разом з сином грає у водне поло. Це стихія Потапа, як відомо, репер має звання майстер спорту з водного поло. І, до речі, одна з освіт Потапенка - вчитель фізкультури та тренер з водного поло та плавання.

Потап з сином Андрієм / Фото: instagram.com/realpotap

Зазначимо, що раніше шанувальники підозрювали Потапа і Настю Каменських в тому, що вони розлучилися. Зокрема, фанів дуже турбувало те, що пара припинила ділитися спільним контентом у Мережі і практично не згадує одне одного в соцмережах. Своєю чергою, в одному з інтерв'ю Каменських зазначала, що смішно судити про стосунки лише по соцмережах. Також зірка зазначала, що в їхньому з Потапом шлюбі все чудово і вони навіть не думають розлучатися.

Нагадаємо, днями Потап також засвітив їхній з Настею Каменських інтер'єр у будинку під Києвом та як вони з дружиною та його 14-річним сином від Ірини Горової снідали.

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