Потап вперше зняв свого 15-річного сина-красеня у кліпі

Репер анонсував вихід нової відеороботи.
Репер і продюсер Потап вперше зняв свого сина Андрія від ексдружини, продюсерки Ірини Горової у кліпі.
Про це артист розповів на сторінці в Instagram. Зірковий батько розмістив серію знімків, зроблених на знімальному майданчику. На фото Потап постає сам у кадрі, а також показує, який вигляд має його 15-річний син-красень.
"Хлопчики не слухають своїх тат, вони спостерігають за ними. Якщо ви хочете чогось навчити свого сина, просто робіть це так, як ви хочете, щоб він це робив. А коли це перетворюєш на гру, все стає ще цікавіше! Я чудово провів час, працюючи з сином, він допомагав мені у всіх аспектах створення мого нового відео на зніманнях. Це неймовірне відчуття бути на одній хвилі зі своїм сином, незабаром нова музика", - розповів Потап.
Підписники сторінки репера, своєю чергою, висловили захоплення сином продюсера:
- Росте майбутня українська зірка, можливо, непоганий помічник батькові. Поживемо-побачимо
- Який у вас гарний син, але більше схожий на Ірину
- Завжди мріяла почути, як ви співаєте разом!
Нагадаємо, що раніше у Мережі ширилися чутки, що нібито 15-річний син Потапа публічно його ігнорує. Це відбулося після того, як Андрій двічі не згадав батька, говорячи про родину. Та, згодом з'ясувалося, що у батька й сина чудові стосунки. І, за словами ексдружини Потапа Ірини Горової, їхній син не мав жодного прихованого посилу.
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