Потап виправдав "кісту" Каменських після мовного скандалу: заявив, що дружину неправильно зрозуміли

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

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Український продюсер Потап вирішив стати на захист дружини Насті Каменських після скандальної історії про «кісту» та нібито пораду психолога перейти на російську мову для порятунку.

Замість того, щоб дати чітку відповідь на хвилю критики, скандальний артист вирішив пояснити, чому публіка неправильно зрозуміла його дружину. У його версії винними виявилися невдалий монтаж того інтерв’ю, надмірна емоційність співачки, її звичка ковтати слова та навіть упередженість слухачів. Сама ж Каменських, схоже, тримається осторонь незручних запитань.

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Потап присвятив дружині допис в Instagram, у якому детально взявся пояснювати російською, чому Настю не варто критикувати за резонансну розповідь. Мовляв, це не Каменських сказала те, що почули тисячі людей, — просто той невдало скоротили, контекст загубився, а глядачі, звісно ж, усе перекрутили.

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«Настя — особлива людина. Вона надзвичайно емоційна, незвичайна. Вона виросла в Італії. Спокійнішим слов’янським людям може здаватися, що вона переходить межу. Через це складається враження, ніби вона злиться, кричить або поводиться погано. Але це хибна реакція. Якщо придивитися до Насті, то вона дуже тонка, вразлива, ніжна й добра дівчина. Вона абсолютно не вміє брехати», — зазначив Потап.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Тепер Потап наголошує, що у вирізаному фрагменті їхнього спільного інтерв’ю росіянці його дружина нібито розповідала загалом про пережиті під час війни потрясіння.

«Уся розповідь Насті була зовсім не про те, що у неї через українську мову з’явилася кіста, а психолог попросив перейти на російську. Ні, звісно! Про таку дурницю не йшлося. Її розповідь була значно довшою. Ба більше, там був монтаж, а насправді Настя говорила про стресову ситуацію, війну, свої панічні атаки, про те, що відбувалося з її родичами. Саме цей ланцюг подій і спричинив захворювання», — пояснив продюсер.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Він також додав, що Каменських лікувала горло в профільних спеціалістів, а одним із фахівців, із якими вона працювала, був психолог. Саме він, за словами Потапа, і дав співачці рекомендацію, яку згодом вирвали з ширшої розповіді та почали трактувати як пораду відмовитися від української мови.

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Однак на цьому виправдання не закінчилися. Потап перейшов до пояснень, чому дружина нібито не завжди може зрозуміло донести власну думку. Виявляється, вона просто думає швидше, ніж говорить, ковтає слова, перестрибує між темами й не встигає висловити все, що має на увазі.

«Якщо ми сформуємо думку на основі цієї короткої фрази, то, звісно, вона здаватиметься к*нч*ою. Але коли розумієш, як вона скорочує свою розповідь, любить недоговорювати, дуже швидко говорить, а думки в її голові біжать швидше, ніж вона встигає висловити їх словами, перестрибує з теми на тему та швидко змінює хід розмови, то стає зрозуміло, чому через це спотворюється зміст», — зазначив артист.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Продюсер також звернувся до тих, хто критикує Каменських, і припустив, що неприязнь до співачки заважає людям об’єктивно сприймати її слова: «Якщо ця людина вас дратує, ви, звісно, вихопите найгірше з її слів і навісите на неї ярлик: „к*нч*на дурепа“».

Схоже, Каменських залишилася задоволена публічним захистом чоловіка. У коментарях під його дописом співачка відреагувала емоджі у вигляді серця.

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Настя Каменських заявила про кісту від української мови — як зірка стала мемом і потрапила до «Миротворця»

Співачка опинилася в центрі мовного скандалу після інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Співачка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення близько пів року спілкувалася виключно українською, однак згодом у неї нібито виникла кіста на голосових зв’язках і вона втратила голос.

За словами артистки, психолог порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло начебто «не сприймало» українську мову. Каменських також заявила, що мовне питання в Україні надмірно політизоване, чим викликала хвилю обурення в Мережі. Згодом про «кісту» зірки українці наробили чимало мемів і висміяли її позицію.

Настя Каменських і Потап / © ТСН

Згодом, 9 вересня 2026 року, на тлі скандальних висловлювань співачка потрапила до бази центру «Миротворець». Автори ресурсу назвали її «провокаторкою» та вказали серед підстав для внесення участь в актах так званої «гуманітарної агресії проти України» й інформаційно-пропагандистських заходах, які, на їхню думку, спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

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