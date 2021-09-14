Потап, Яма, Гордон та Кошовий: який вигляд мали голомозі зірки з волоссям

Потап, Яма, Гордон та Кошовий: який вигляд мали голомозі зірки з волоссям

Колись знаменитості носили пишні шевелюри.

Фанати вже звикли бачити кумирів українського шоубізу такими, якими вони постають перед ними на екранах.

Втім, багато знаменитостей протягом кар'єри змінили свій імідж. Так, жінки експериментують зі стрижками та кольором волосся, а чоловіки – стають голомозими. Одні з найвідоміших "лисунів" України – Потап, Євген Кошовий та Влад Яма.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд мали голомозі зірки з волоссям.

Влад Яма

Влад Яма

Відомий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вперше поголив голову 15 років тому - під час першого сезону "Танців". Спершу знаменитість переймався, як глядачі сприймуть голомозого "бальника". Втім, зараз – це родзинка іміджу артиста. Також Влад розповідав, що колись дуже любив ходити до перукарні та часто засинав в кріслі від задоволення. Зірка навіть мріяв відпустити хвостик, адже серед танцюристів-латиністів це тоді було модно. Але не склалося.

Потап

Потап

Один із найпопулярніших "лисунів" – артист та продюсер Олексій Потапенко. У 18 років репер мав довге кучеряве волосся. Втім, вже понад 20 років на сцені його жодного разу не бачили із шевелюрою. Своєю лисиною зірка пишається.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий також відомий своєю фірмовою зачіскою. Виявляється, артист запам'ятав ще й дату, коли позбувся волосся. Так, 25 травня 2001 року зірка поголив голову. А все – заради пародії на співака Олександра Розенбаума.

Слава Дьомін

Слава Дьомін

Український радіоведучий Слава Дьомін також вирішив, що без волосся йому значно ліпше. У фотоблогу інтерв'юер задовольнив цікавість фоловерів та показав, який мав вигляд 2007 року.

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк

Фанати фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка вже, мабуть, не уявляють кумира з волоссям. На початку кар'єри в артиста була шевелюра, проте, згодом він прийшов до образу брутального лисого чоловіка.

В'ячеслав Узелков

В'ячеслав Узелков

Український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков не міг похизуватися густим волоссям та врешті вирішив його зголити. Голомозим шоумен має більш суворий вигляд.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

Інтерв'юер Дмитро Гордон на початку кар'єри носив густу шевелюру та бороду. Втім, після армії волосся знаменитості почало рідшати. Гордон поголив голову та зовсім не шкодує про це.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, який вигляд мають українські зірки без макіяжу. Знаменитості не соромляться показувати свою природну красу.

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