Потап з Барселони розповів, що він робить для України після масового хейту у його бік

Продюсер наголосив, що вся його діяльність за кордоном спрямована на підтримку нашої країни.

Репер та продюсер Потап після хвилі хейту у його бік пояснив, що він робить для України.

На сторінці в Instagram продюсер залишив розлогий пост, в якому він повідомив, що наразі перебуває у Барселоні, бо має там багато роботи з музичними та рекламними лейблами і все заради нашої країни.

"Попереду на нас чекає багато роботи в Іспанії, оскільки ми починаємо співпрацювати з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, включаючи Universal, Sony, Warner Music та багато інших. На черзі Англія і, звісно, ​​Україна. Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати!" – зазначив Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Він додав, що наразі його син навчається в Україні, його компанії працюють тут ну і, звісно, податки він теж сплачує в Україні:

"Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої батьківщини! Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном!" – зауважив продюсер.

Своєю чергою, підписники сторінки Потапа підтримали його:

Прославляйте нашу країну. Робіть те, що вмієте найкраще. Більш ніж впевнена, що робите все , що б прискорити і перемогу України

Для України треба хороші дрони, а щоб їх купити, треба багато грошей ! Якщо ви їх заробляєте і допомагаєте їх купити - велике вам дякуємо

Кожен перебуває саме там, де повинен перебувати! І в країні складні часи, але важливо, щоб були люди, які підтримують економіку країни! Адже, якщо не вони, то хто? Що буде з країною?

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва жорстко розкритикувала Потапа. Артистка також пояснила, чому продюсер заблокував її у соцмережах.

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