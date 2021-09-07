День народження сина Ірини Горової та Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Потап з ексдружиною замилували спільним фото на дні народження сина

Потап з ексдружиною замилували спільним фото на дні народження сина

Експодружжя підтримує теплі стосунки.

Продюсер та репер Потап, який днями ніжно привітав сина Андрія від попереднього шлюбу з 13-річчям, відсвяткував день народження хлопця.

Так, Потап разом з колишньою дружиною та бізнеспартнеркою Іриною Горовою зібралися разом, аби влаштувати сину гарне свято. Батьки Андрія підтримують теплі дружні стосунки.

День народження сина Ірини Горової та Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

День народження сина Ірини Горової та Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

День народження сина Ірини Горової та Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Вони зібрали близьких родичів, аби відсвяткувати 13-річчя сина. Світлинами зі свята у себе в Instagram поділилася Ірина. На одному з фото горова зображена з Потапом, де ніжно поклала йому голову на плече:

День народження сина Ірини Горової та Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

"Щасливі мама і тато. Потапе, дякую тобі за Андрія і кумедні історії у моєму житті", - тепло підписала світлину Горова.

Діти Ірини Горової / instagram.com/gorovaya_irina

День народження сина Ірини Горової та Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, раніше ексдружина Потапа Ірина Горова вперше показала рідного брата, який живе в Америці. Продюсерка поділилася кумедними світлинами з братом Вадимом.

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