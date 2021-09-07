Потап з ексдружиною замилували спільним фото на дні народження сина

Експодружжя підтримує теплі стосунки.
Продюсер та репер Потап, який днями ніжно привітав сина Андрія від попереднього шлюбу з 13-річчям, відсвяткував день народження хлопця.
Так, Потап разом з колишньою дружиною та бізнеспартнеркою Іриною Горовою зібралися разом, аби влаштувати сину гарне свято. Батьки Андрія підтримують теплі дружні стосунки.
Вони зібрали близьких родичів, аби відсвяткувати 13-річчя сина. Світлинами зі свята у себе в Instagram поділилася Ірина. На одному з фото горова зображена з Потапом, де ніжно поклала йому голову на плече:
"Щасливі мама і тато. Потапе, дякую тобі за Андрія і кумедні історії у моєму житті", - тепло підписала світлину Горова.
Нагадаємо, раніше ексдружина Потапа Ірина Горова вперше показала рідного брата, який живе в Америці. Продюсерка поділилася кумедними світлинами з братом Вадимом.