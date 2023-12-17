Потап з паралізованим обличчям показав, як в Іспанії гроші на ЗСУ збирав

Репер та продюсер Потап, який наразі перебуває у Барселоні, пригадав як минулоріч на благодійному концерті в Мадриді збирав гроші на допомогу українській армії.

На сторінці в Instagram репер розмістив кадри з цього заходу і розповів, як, попри негаразди зі здоров'ям, знайшов спосіб принести користь нашій країні. За словами Потапа, через параліч обличчя, який стався на фоні стресу, він не міг ані співати, ані говорити. Тоді продюсер взяв коробку і просто пішов до зали збирати гроші на ЗСУ:

"Рік тому я виступав тут на сцені з паралізованим обличчям, неможливо було співати, говорити, але я не здався. Я взяв коробку для збору донатів і вирушив до зали, просто серед людей! Я ж артист, в нагоді стала пантоміма і досвід. Мені вдалося зібрати 10 тисяч євро всього за 5 хвилин, і ці кошти були передані ЗСУ. Мене тоді сильно приголомшили українці, які хотіли допомогти: вони давали не по 5, а по 50 і 100 євро, або навіть 200 євро", - пригадав Потап.

Потап з паралічем обличчя / Фото: instagram.com/realpotap

Потап з паралічем обличчя / Фото: instagram.com/realpotap

Потап з паралічем обличчя / Фото: instagram.com/realpotap

Потап з паралічем обличчя / Фото: instagram.com/realpotap

Він поділився світлинами з того благодійного концерту, де видно, як йому паралізувало півобличчя. Також продюсер зізнався, що захоплюється українцями, які перебувають в Іспанії та іспанцями, які підтримують Україну:

"Згодом я зрозумів, чому українці, які живуть в Іспанії, такі важливі речі цінують. Вони насправді цінують кожен момент, вони приділяють час самим собі та тому, що для них є дійсно важливим! А для кожного українця немає нічого важливішого за Мир, за Перемогу! Іспанці - відкриті та чуйні люди, які легко йдуть на контакт. Вони багато допомагають та люблять іноземців. Скільки доброго вони зробили для українців та України. Ми щиро їм за це дякуємо!" – зазначив Потап.

Нагадаємо, що у червні минулого року Потап налякав шанувальників, показавшись з перекошеним обличчям. Як розповідала тоді дружина репера Настя Каменських, її чоловік сильно хвилювався через події в Україні і на тлі стресу у нього паралізувало пів обличчя. Після цього продюсер лікувався два місяці.

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