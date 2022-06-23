Потап з перекошеним обличчям спантеличив виглядом на концерті в Мадриді – фото, відео

Відомий репер та продюсер Потап спантеличив прихильників своїм виглядом.

На сторінці в Instagram знаменитість показав фото та відео з благодійного концерту в Мадриді, де постав з перекошеним обличчям.

Як виявилося, зірка застудив лицьовий нерв. Та попри це, знаменитість знайшов вихід, як допомогти. Зірка спустився до людей та збирав кошти на допомогу Україні у картонну коробку.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

"Мав честь виступати для українців у Мадриді разом з "Кварталом 95", MONATIK, Тіною Кароль, Wellboy, Pianoboy та іншими зірками! Попри те, що застудив нерв на обличчі і не міг видати 1000% як виконавець - не розгубився! І вийшов збирати кошти для України просто до людей!" – поділився артист.

Потап зазначив, що крім цифрових донатів вдалося зібрати у картонну коробку 10 000 євро.

"Для мене це було надважливо, не сказавши жодного слова на сцені, зробити те, що повинен робити український артист сьогодні - підтримати наших людей морально і передати все до цента, на допомогу Україні, побачити рідні очі і з кожним зробити фото! Майже з кожним!" – додав він.

У коментарях фоловери побажали продюсеру швидкого одужання:

Вам повага, Олексію!

Одужуйте! Знаю, що це таке. На жаль, лікується дуже повільно, але лікується

Дякуємо! Скорішого одужання

Нагадаємо, нещодавно у 28-річного Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя. У знаменитості синдром Рамсея-Ханта. Днями кохана артиста поділилася, що зараз зірка почувається набагато ліпше.

Читайте також: