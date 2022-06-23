Потап з перекошеним обличчям спантеличив виглядом на концерті в Мадриді – фото, відео

Відомий репер та продюсер Потап спантеличив прихильників своїм виглядом.
На сторінці в Instagram знаменитість показав фото та відео з благодійного концерту в Мадриді, де постав з перекошеним обличчям.
Як виявилося, зірка застудив лицьовий нерв. Та попри це, знаменитість знайшов вихід, як допомогти. Зірка спустився до людей та збирав кошти на допомогу Україні у картонну коробку.
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"Мав честь виступати для українців у Мадриді разом з "Кварталом 95", MONATIK, Тіною Кароль, Wellboy, Pianoboy та іншими зірками! Попри те, що застудив нерв на обличчі і не міг видати 1000% як виконавець - не розгубився! І вийшов збирати кошти для України просто до людей!" – поділився артист.
Потап зазначив, що крім цифрових донатів вдалося зібрати у картонну коробку 10 000 євро.
"Для мене це було надважливо, не сказавши жодного слова на сцені, зробити те, що повинен робити український артист сьогодні - підтримати наших людей морально і передати все до цента, на допомогу Україні, побачити рідні очі і з кожним зробити фото! Майже з кожним!" – додав він.
У коментарях фоловери побажали продюсеру швидкого одужання:
- Вам повага, Олексію!
- Одужуйте! Знаю, що це таке. На жаль, лікується дуже повільно, але лікується
- Дякуємо! Скорішого одужання
Нагадаємо, нещодавно у 28-річного Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя. У знаменитості синдром Рамсея-Ханта. Днями кохана артиста поділилася, що зараз зірка почувається набагато ліпше.
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