Потап з-за кордону обурився забороною Мінкульту виїжджати артистам з України: "Все перекреслює"

Репер і продюсер Потап, який нещодавно здивував фаворитом на "Євробаченні-2025", неочікувано прокоментував обмеження українських артистів у виїзді за кордон під час війни.

Так, у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій створили проєкт змін до постанови Кабміну, згідно з яким від 3 березня будуть діяти нові правила перетину кордону для українських митців-чоловіків з метою уникнення зловживання. Зараз проєкт на стадії погодження. Але на момент нормативно-правового врегулювання питання, Мінкульт припинить видавати дозволи на виїзд за межі України чоловікам призовного віку, які працюють у культурній та медійній галузях.

Своєю реакцією на зміни у законодавстві вже поділився Потап. Скандальний продюсер, який живе за кордоном під час війни, неочікувано вийшов на зв'язок із заявою українською мовою у фотоблогу. Знаменитість обурився ситуацією та наголосив на важливості виступів українських артистів на міжнародній арені.

Потап за кордоном

"Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують Президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ, а Мінкульт, замість того щоб допомагати, це все перекреслює!" – написав Потап.

Нагадаємо, нещодавно Потап висловився про дружину Настю Каменських і чому виступає з їхніми спільними хітами за кордоном під час війни.

Читайте також: