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Потап з-за кордону обурився забороною Мінкульту виїжджати артистам з України: "Все перекреслює"

Потап з-за кордону обурився забороною Мінкульту виїжджати артистам з України: "Все перекреслює"

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Скандальний продюсер не погодився із законопроєктом і пояснив чому.

Репер і продюсер Потап, який нещодавно здивував фаворитом на "Євробаченні-2025", неочікувано прокоментував обмеження українських артистів у виїзді за кордон під час війни.

Так, у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій створили проєкт змін до постанови Кабміну, згідно з яким від 3 березня будуть діяти нові правила перетину кордону для українських митців-чоловіків з метою уникнення зловживання. Зараз проєкт на стадії погодження. Але на момент нормативно-правового врегулювання питання, Мінкульт припинить видавати дозволи на виїзд за межі України чоловікам призовного віку, які працюють у культурній та медійній галузях.

Своєю реакцією на зміни у законодавстві вже поділився Потап. Скандальний продюсер, який живе за кордоном під час війни, неочікувано вийшов на зв'язок із заявою українською мовою у фотоблогу. Знаменитість обурився ситуацією та наголосив на важливості виступів українських артистів на міжнародній арені.

Потап за кордоном / ©
Потап за кордоном

"Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують Президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ, а Мінкульт, замість того щоб допомагати, це все перекреслює!" – написав Потап.

Нагадаємо, нещодавно Потап висловився про дружину Настю Каменських і чому виступає з їхніми спільними хітами за кордоном під час війни.

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