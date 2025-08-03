Потап заговорив про виїзд 16-річного сина з України та розкрив, де він учитиметься: "Це дорого"

Потап з сином / © instagram.com/realpotap

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Скандальний репер та продюсер Потап поділився планами на майбутнє свого 16-річного сина Андрія, якого виховує від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.

За словами артиста, хлопець захоплюється баскетболом, активно розвивається, говорить кількома мовами та вже готується до навчання у Великій Британії. Скандальна зірка уточнив, що Андрій навчатиметься в Англії спочатку два роки у школі, яку йому обрала мама, а потім вступатиме до університету. Потап стверджує, що саме він буде платити за навчання сина.

"Син Андрійко грає у баскетбол. Виріс прекрасним 16-річним хлопцем, який вищий за мене. Хороший, вихований і спортивний, розмовляє кількома мовами. Все, що я хотів отримати від нього у його віці як від чоловіка, я бачу. Скоро в Англії вчитиметься. Я знаю, скільки це коштує. Мені платити за це. Це дорого, але це можливість вибрати для себе щось всередині англійської системи. Він ще два роки навчатиметься перед університетом в Англії", — розповів Потап в інтерв'ю Тетяні Лазарєвій.

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Потап з сином / © instagram.com/realpotap

Продюсер переконаний, що саме за кордоном Андрію вдасться відшукати своє призначення та обрати майбутній фах. Тим часом він з ексдружиною не тиснуть на юнака, а просто піклуються про можливості для нього.

"Його тягне до спорту та гуманітарних речей. Думаю, що він ще не бачить (ким стати у майбутньому – прим. ред.), бо ще не в середовищі. Він вибере сам. Абсолютно не хочу давити на нього. Ми з мамою забезпечуємо коридор можливостей, а далі він сам. Кажу: "Просто постарайся, щоби тобі не вигнали звідти". Я не знаю, як називається його школа, але знає його мама Ірина. І коли я в неї запитав, чи можемо ми вибрати якусь іншу школу, то вона сказала, що ні, і ця найкрутіша. Але йому баскетбольна команда скорочує оплату", — пояснив зірковий батько.

Крім того, Потап несподівано натякнув на ймовірне поповнення в родині з Настею Каменських. Пара неодноразово ухилялася від прямих відповідей на тему дітей, але цього разу Потап лаконічно зазначив, що зараз вони "у процесі, який їм подобається".

До слова, зараз подружжя живе одразу на декілька країн. Здебільшого Потап розвиває власний бізнес за кордоном і під час війни неодноразово дивував своєю поведінкою. Зокрема, виступами з російськомовним репертуаром, інтерв'ю для росіян і розвагами у відповідних компаніях.

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Нагадаємо, нещодавно Потап розкрив причину розриву шлюбу з Іриною Горовою та у яких вони зараз стосунках.