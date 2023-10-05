Потап замилував романтичним фото з Настею Каменських в самому центрі Києва

Репер показав, як проводить час зі своєю дружиною.

Український репер та продюсер Потап замилував романтичним фото зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Сімейною світлиною знаменитість поділився у своєму Instagram. Зокрема, на фото репер показав, як вони зі співачкою прогулювалися центром Києва. Парочка проводила час на Подолі.

Там знаменитості і сфотографувалися. Потап, одягнений у чорну сорочку, робив селфі. Тим часом Настя Каменських, яка теж позувала в чорному вбранні, притулилася до чоловіка та мило усміхалася на камеру.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

"А без Подолу Київ неможливий", - підписав фото Потап та додав смайлики у вигляді червоних сердець.

Тим часом прихильники засипали зіркову парочку компліментами. Вони зазначили, що подружжя має гарний вигляд та просто випромінює щастя: "Без вас Київ неможливий, обожнюю вас", "такі гарні", "неймовірні".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських відіграла сольний концерт у Києві. Щоправда, Потапа там не було, а квіти виконавиці подарував інший чоловік. Як минув концерт артистки – дивіться в ексклюзивному репортажі.

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