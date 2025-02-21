Потап засвітився із загадковою "слов'янською кралею" на узбережжі за кордоном

Репер та продюсер Потап, який нещодавно говорив про шлюб з Настею Каменських, неочікувано показався з іншою.

Після зміни свого іміджу шоумен, який віднедавна називає себе Slavic Balagan, показався із загадковою дівчиною. Артист презентував її як "слов'янську кралю Dasha Pina Colada з Чехословаччини". Крім того, шоумен поцікавився у дівчини, "що потрібно для того, щоб бути абсолютно щасливою людиною". На це Dasha у купальнику та шубі відповіла: "60 тис. доларів, Rolls Royce та віллу в Тулумі, Мексика".

"Як здивувати слов'янську королеву", - підписав кадри знаменитість.

Потап на сонячному узбережжі осоромився відео зі "слов'янською королевою"

До слова, відео артисти записали на узбережжі за кордоном, де під час війни проживає та працює Потап. Ймовірно, дівчина стала новим продюсерським проєктом Потапа або ж просто знялася у ролику задля розваги. Утім, насправді їх не пов'язують жодні романтичні стосунки. Тим не менш, у коментарях вже традиційно здійнялася хвиля критики у бік продюсера:

Яка н*х*й Чехословаччина?

Тільки нікому не говори, що ти з України

Сором і ганьба

А що Каменських вже застара стала для цього клоуна?

Нагадаємо, нещодавно Потап зганьбився інтерв'ю у російського журналіста Юрія Дудя. Після цього ведучий Анатолій Анатоліч гнівно розніс продюсера.

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