Потап засвітився із загадковою "слов'янською кралею" на узбережжі за кордоном

Артист зіткнувся з хейтом за просування нового образу Slavic Balagan.
Репер та продюсер Потап, який нещодавно говорив про шлюб з Настею Каменських, неочікувано показався з іншою.
Після зміни свого іміджу шоумен, який віднедавна називає себе Slavic Balagan, показався із загадковою дівчиною. Артист презентував її як "слов'янську кралю Dasha Pina Colada з Чехословаччини". Крім того, шоумен поцікавився у дівчини, "що потрібно для того, щоб бути абсолютно щасливою людиною". На це Dasha у купальнику та шубі відповіла: "60 тис. доларів, Rolls Royce та віллу в Тулумі, Мексика".
"Як здивувати слов'янську королеву", - підписав кадри знаменитість.
До слова, відео артисти записали на узбережжі за кордоном, де під час війни проживає та працює Потап. Ймовірно, дівчина стала новим продюсерським проєктом Потапа або ж просто знялася у ролику задля розваги. Утім, насправді їх не пов'язують жодні романтичні стосунки. Тим не менш, у коментарях вже традиційно здійнялася хвиля критики у бік продюсера:
- Яка н*х*й Чехословаччина?
- Тільки нікому не говори, що ти з України
- Сором і ганьба
- А що Каменських вже застара стала для цього клоуна?
Нагадаємо, нещодавно Потап зганьбився інтерв'ю у російського журналіста Юрія Дудя. Після цього ведучий Анатолій Анатоліч гнівно розніс продюсера.
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