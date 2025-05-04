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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Потап засвітив апетитні форми Насті Каменських в топі та обтислих шортах і привітав її з 38-річчям

Насті Каменських виповнюється 38 років. Потап вже встиг привітати дружину зі святом та показав, як іменинниця розпочала свій день.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

В української співачки Насті Каменських особливий день. Артистка 4 травня святкує свій день народження.

Знаменитості виповнюється 38 років. Її чоловік, репер та продюсер Потап, вже встиг присвятити допис дружині в Instagram. Зокрема, він показав, як іменинниця розпочала свій ранок. Артистка навіть у день народження не забуває про спортивну форму. Тож, ранок Настя Каменських розпочала зі спортзалу. Потап показав, як його дружина в рожевому топі та обтислих мінішортиках тренується, та засвітив її апетитні форми.

"Ось так суперзірка розпочала свій день народження", - зазначив репер.

Наприкінці відео, яким Потап поділився у фотоблогу, він, звичайно ж, привітав Настю Каменських з днем народження. Зокрема, продюсер заспівав їй Happy Birthday.

Підписники Потапа теж долучилися до привітань. Користувачі адресували Насті Каменських чимало теплих слів з побажаннями та привітаннями. Ба більше, фани зазначили, що неабияк раді, що співачка з репером все ж таки перебувають і далі в стосунках та не розлучаються.

Зазначимо, про розрив пари ходило чимало пліток. Нещодавно ж Настя Каменських розставила всі крапки над "і" та відповіла, чи розлучилася вона.

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